I ladri sono tornati nella scuola elementare Lidia Plastina Pizzuti di Via Roma a Cosenza, già saccheggiata appena due settimane fa. Questa volta si sono impadroniti del computer in uso alla segreteria e di un proiettore applicato ad una Lim, la lavagna multimediale interattiva. I malviventi l’hanno smontato dopo aver letteralmente sradicato dal muro il braccio su cui era posizionato l’apparecchio. Per inciso, dalla medesima aula, era già stato trafugato anche il computer nel raid compiuto lo scorso 24 giugno.

Fallita l'incursione nel teatro

Gli ignoti delinquenti si sono diretti anche nel teatro, probabilmente con l’intenzione di rubare il mixer, le casse e gli altri apparati in uso alle attività culturali e di spettacolo. Ma dopo l’ultimo furto i collaboratori scolastici avevano provveduto a smontare tutto, mettendo le attrezzature in un posto sicuro. Prima di andarsene i ladri si sono anche impossessati delle poche monetine contenute nella macchinetta del caffè, dopo averla scassinata, mentre hanno rinunciato ad aprire l’adiacente distributore delle bevande, che hanno comunque danneggiato.

Allertati i carabinieri

Gli addetti, dopo aver trovato l’amara sorpresa, hanno allertato anche questa volta i carabinieri. Numerose le tracce sparse in giro dagli ignoti malfattori: la volta scorsa avevano lasciato sul posto persino una tronchese ed un mazzo di chiavi. Ma le indagini per individuarli non hanno ancora prodotto novità, mentre in tutta la città è ormai emergenza per tutti gli istituti scolastici, bersaglio prediletto per l’abbondanza di materiale informatico di valore e la carenza di difese. I plessi infatti, in buona parte non sono dotati di videosorveglianza né di dispositivi anti intrusione, mentre le porte di ingresso si scassinano facilmente. E con l’estate il problema è certamente destinato ad aggravarsi.