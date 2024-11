Ancora vittime sulla Ss 106, a Bocale, in provincia di Reggio Calabria. Due le vittime, originarie di Motta San Giovanni.

Reggio Calabria - Ancora sangue sulle strade calabresi. Due persone sono morte la scorsa notte sulla statale 106 jonica, nei pressi di Bocale, alla periferia sud di Reggio Calabria. A perdere la vita due uomini di Motta San Giovanni: Matteo Brigandì, classe 1976, e Giuseppe Farini, classe 1967. Sulla vettura viaggiavano anche anche altre tre persone: in prognosi riservata. La vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e sbandando ha più volte urtato contro alcuni manufatti stradali, colpendo anche una macchina in transito i cui occupanti sono rimasti illesi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute varie pattuglie della Polizia Stradale, l'Anas e i Vigili del Fuoco, coordinati dal pm di turno Teodoro Catanati.