I tre soggetti sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e all'usura

Individuavano persone dedite al gioco d'azzardo o imprenditori in difficoltà per praticare prestiti a tassi usurari (fino al 15% al mese) oppure operazioni di cannibalismo finanziario. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Torino su ordine di custodia cautelare spiccato dal gip.



Si tratta della terza parte dell'operazione Big Bang sulle infiltrazioni della 'ndrangheta: il 14 gennaio furono arrestate 22 persone tra cui i boss Adolfo e Cosimo Crea, il 29 febbraio altre 14.



Uno dei tre è un imprenditore di 33 anni che acquistava quote di società in difficoltà; il secondo, 65 anni, già detenuto ad Ancona, subentrava al primo chiedendo la restituzione di rate versate con tassi usurari; l'ultimo, 56 anni, si occupava invece dei prestiti ai giocatori d'azzardo. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e all'usura.