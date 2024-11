Vinto un milione di euro nella stessa ricevitoria in cui sabato è stato centrato il 6.

Montepaone (CZ) - Un evento eccezionale per Montepaone. Nella ricevitoria di Leo Gerace in meno di una settimana sono state centrate due vincite milionarie. Dopo il sei di sabato scorso, centrato un 5 stella da un milione di euro. "Tre giorni bellissimi" per il proprietario della ricevitoria, che ora si attende donazioni anonime dai vincitori per organizzare un evento in paese. La caccia al vincitore, scattata già sabato scorso, non ha portato frutti.