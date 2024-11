Un’altra grande grana per Daniela Santanchè, ministro del Turismo. Suo figlio Lorenzo è stato indagato per abusi edilizi. Naturalmente dalla temibile Procura di Lucca determinata a farle trascorrere ancora una brutta estate nella sua amata Versilia. Prima il Twiga, poi Visibilia, poi ancora il Twiga. E basta, andiamo. Altrimenti abbandonerà definitivamente la sua amata Versilia. Ed è peggio, per la Versilia.

Questa volta, la questione riguarda suo figlio Lorenzo Mazzaro, indagato per abusi edilizi. La Procura di Lucca ha aperto un fascicolo sull’immobile situato nel parco della Versiliana a Pietrasanta, intestato a Lorenzo, dopo sopralluoghi dei vigili urbani effettuati anche con l’uso di droni.

Secondo alcuni quotidiani e agenzie di stampa (sempre i soliti!), Mazzaro sarebbe sotto inchiesta per presunti abusi edilizi. Ma va…? La villa, conosciuta come “Casina Rossa”, è stata acquistata da Mazzaro nel 2014. Da allora il figlio del Ministro è riuscito ad accumulare ben nove pratiche di condono. Le indagini si sono intensificate dopo che i vigili urbani hanno riscontrato irregolarità durante ispezioni aeree. Continua a leggere su LaCityMag.it