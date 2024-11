Il nostro telegiornale subisce una variazione di orario da lunedì 4 dicembre. L’informazione rigorosamente in diretta vi aspetta alle 14.00 e alle 20.30

Da lunedì, 4 dicembre, il tg di LaC news24 subisce una variazione di orario. Invece delle ore 13.45 saremo in diretta alle 14.00 nell’edizione giorno. L’edizione serale andrà in onda invece alle ore 20.30 anziché alle 19.15. Quindi altri appuntamenti alle ore 7.00, 16.30, 24.00. Nuovi orari, l’informazione autorevole e completa di sempre per informare i calabresi. Tutti i giorni, solo su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre.