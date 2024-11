Tre persone sono finite in ospedale dopo lo scontro frontale tra due auto sulla statale 107 nel tratto che collega la città pitagorica con il comune di Rocca di Neto. Per liberare uno degli occupanti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco

Un nuovo impatto si è verificato sulle strade crotonesi nel tardo pomeriggio di oggi. Il bilancio è però meno pesante rispetto a quello di ieri, che ha registrato la morte di un 24enne alla guida della sua motocicletta.

l'incidente è avvenuto sulla statale 107, arteria di collegamento tra la città pitagorica con il comune di Rocca di Neto. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente in un urto che ha richiesto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone. I vigili sono intervenuti per estrarre dalle lamiere uno dei tre feriti che sono stati trasferiti all'ospedale per ricevere le cure del caso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e la polizia.

Luana Costa