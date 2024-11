Ancora un drammatico incidente a Reggio Calabria, sulla strada provinciale che collega Melicucco e Polistena. Investiti nonna e nipote, che camminavano lungo la strada. Gravissimo il bambino.

Melicucco (Reggio Calabria) – Sia la nonna che il nipote sono in fin di vita, dopo essere stati travolti lungo la strada provinciale 5, che collega Melicucco e Polistena. I due sono stati investiti da un’auto guidata da un 20enne di Melicucco, che si è subito fermato per prestare i soccorsi. Il bambino è stato trasferito a Reggio Calabria, dall’ospedale Maria degli Ungheresi di Polistena, e sarebbe in fin di vita per via del colpo subito alla testa. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, e a sua volta lotta per la sopravvivenza.