Dall'1 luglio, l'edizione giorno del tg di LaC Tv cambia orario: dalle 14.15, l'informazione si sposta alle 14.30. Si tratta di una scelta editoriale adottata per venire incontro ad un pubblico ancora più vasto ed esigente, in aderenza alla programmazione estiva dell'emittente, nella quale le news mantengono la propria centralità. «È un cambio d'orario - spiega la direzione editoriale - che, siamo fiduciosi, ci premierà, alla stregua delle scelte che, specie nella programmazione serale, hanno reso l'informazione di LaC Tv leader negli ascolti per ciò che attiene l'emittenza televisiva regionale. Il piglio resterà immutato: un'informazione tempestiva, sempre in prima linea, imparziale, che raggiunge ogni provincia della regione e che dalla cronaca alla politica, passando per i temi dell'ambiente e del lavoro, arriva alla cultura, allo spettacolo e allo sport. Insomma, continueremo a lavorare per essere sempre di più il network dei calabresi.