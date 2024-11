Riprogrammati i collegamenti per Reggio Calabria dopo un problema sulla linea Roma-Napoli, disagi per i passeggeri mentre i tecnici Rfi sono al lavoro l’efficienza dell’infrastruttura

Forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli, in direzione sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni e ritardi consistenti anche per i treni diretti in Calabria. Un altro pomeriggio difficile per i viaggiatori, che ricominciavano a respirare dopo i giorni del blocco ai treni diretti a Sud per l’interruzione della linea tra Battipaglia e Sapri.

Il problema si è verificato intorno alle 17 e alla stazione di Lamezia è stato necessario riprogrammare quattro treni in arrivo da Nord e diretti a Reggio Calabria: i ritardi vanno da 30 minuti (per l’ultimo collegamento, con partenza programmata alle 22,36) a 106 minuti (per il primo dei treni che ha risentito degli effetti del guasto).

Secondo quanto comunica Rfi, i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura.