Tra gli immigrati a bordo della nave Marina militare 'Aliseo', in arrivo al porto di Reggio Calabria, ci sarebbero anche tre non vedenti e 72 minori

REGGIO CALABRIA- Un nuovo barcone carico di immigrati è atteso in queste ore a Reggio Calabria. Ne arriveranno, complessivamente, a bordo della nave della Marina militare "Aliseo", 880, di varia nazionalità, soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia nell'ambito del dispositivo "Mare nostrum". Il gruppo è composto, in particolare, da 683 uomini, 125 donne e 72 minori. Tra gli immigrati ci sarebbero anche tre non vedenti, sei donne incinte e due neonati. Le predisposizione dei servizi di accoglienza è stata definita nel corso di una riunione che è stata presieduta dal prefetto di Reggio Calabria, Claudio Sammartino, ed alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine e delle organizzazioni di volontariato che avranno il compito di garantire i servizi di prima assistenza agli immigrati. (ci)