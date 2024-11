La nave con a bordo 342 disperati è arrivata stamani alle ore 5.45 al porto di Vibo Marina. Presenti anche due donne in stato di gravidanza e sei bambini

Ad attendere la nave con i migranti per le prime procedure di soccorso e assistenza un centinaio di uomini delle forze dell’ordine coordinati dalla prefettura di Vibo.

Dei migranti 272 sono uomini, 64 donne di cui due in stato di gravidanza e sei bambini. Provengono Dalla Nigeria, Somalia, Etiopia, Mali, Mozambico, Senegal, Guinea, Costa d’Avorio, Gambia.

Dai primi accertamenti risulterebbero 60 casi di scabbia. Dopo le operazioni di identificazione e schedatura saranno trasferiti in alcune strutture d’accoglienza di Milano, Venezia e Torino. Una parte resterà in Calabria in attesa del riconoscimento di status di rifugiati politici.

Guarda la fotogallery