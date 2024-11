Non si fermano gli sbarchi in Calabria. 39 migranti di nazionalità irachena e iraniana sono stati soccorsi al largo di Brancaleone dalla Guardia costiera nel corso della notte. Il gruppo, con all'interno anche 4 donne e 4 bambini, è stato accolto a Roccella. Due cittadini ucraini, K.A., 27 anni, e B.A., di 26, sono fermati con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.