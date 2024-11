Dopo le polemiche suscitate dalla dichiarazione del sindaco di Corigliano di non voler più dare assistenza ai migranti, il Comune ha partecipato alle operazioni di assistenza dei 110 migranti giunti al porto

Corigliano Calabro (CS) - È arrivata al porto di Corigliano Calabro la nave con a bordo 110 migranti. Nonostante le polemiche suscitate dalle dichiarazioni del sindaco, il quale aveva dichiarato che il comune non avrebbe fornito assistenza ai migranti, la macchina dei soccorsi si è attivata per dare la dovuta assistenza. Nel porto del Cosentino sono giunti 96 uomini e 14 donne, di nazionalità nigeriana e ghanese. Alle operazioni hanno partecipato anche la Capitaneria di porto, polizia, carabinieri, guardia di finanza, medici del servizio 118, protezione civile ed associazioni di volontariato.



Il Sindaco, Giuseppe Geraci, ha dichiarato: “ho parlato con il Prefetto con il quale ho avuto una cordiale e lunga discussione ed a lui ho espresso i problemi che comporta per il nostro territorio il flusso di migranti. Noi non ce la facciamo più a sostenere questa situazione e non riusciamo a farci carico di questi problemi. Abbiamo dato il nostro ausilio nei due precedenti sbarchi ed anche oggi lo abbiamo fatto, ma ribadisco che non possiamo permetterci questa organizzazione che comporta un grosso lavoro prima e dopo”.



“Anche oggi - ha continuato Geraci - l’amministrazione ha provveduto ai viveri, ad installare i bagni chimici ed alla raccolta degli indumenti da far trovare a quanti sono giunti nel nostro porto”. Ma “Ho detto chiaramente al Prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao – ha concluso il sindaco - dopo aver garantito la nostra presenza per lo sbarco di oggi, che la prossima volta saremo costretti a dire di no anche se dovessimo essere poi precettati”.