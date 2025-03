Il primo cittadino Russo ricorda: «Lo scorso anno sono stati provocati danni per 70mila euro». Sollecitati maggiori controlli

Nuovo tentativo di furto sventato ai danni del depuratore di Nocera Terinese che serve molti comuni della fascia balneare tirrenica del lametino. «È il quarto - ha affermato il sindaco della cittadina Saverio Russo - in questo mese. Una situazione diventata ormai insostenibile».



Secondo quanto si è appreso, nella notte, pattuglie della società di vigilanza Sicurtransport sono intervenute tempestivamente dopo l'allarme. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'episodio. «Purtroppo - ha dichiarato primo cittadino - non è la prima volta, si sono già verificati quattro tentativi in questo mese e lo scorso anno appena mi sono insediato sono stati provocati danni per 70 mila euro. Una situazione insostenibile».



«Stanotte per fortuna - ha detto ancora Russo - ha funzionato bene l'impianto d'allarme; prima hanno fatto saltare quello esterno, i rilevatori, poi quelli interni e sono arrivati alla centralina dell'impianto. Nel frattempo è arrivata la sicurezza e poi i carabinieri». I ladri, come in altre occasioni cercavano di rubare dei cavi grossi e altro materiale, evidentemente molto "appetiti". L'appello è rivolto alle forze dell'ordine «per rafforzare i controlli nella zona ed evitare ulteriori incursioni».