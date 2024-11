Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata alle ore 11.14 di questa mattina con epicentro a 3 chilometri da San Pietro di Caridà. E' l'ultimo di una serie di eventi sismici che stanno interessando in questi giorni anche il territorio vibonese, con epicentro nella zona delle Serre a cavallo delle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Non a caso già questa mattina alle 6.43 un'altra scossa di magnitudo 2.2 era stata registrata sempre a 3 chilometri da San Pietro di Caridà. Stesso epicentro in pratica della scossa delle 11.14 segnalata ad unaprofondità di 10 chilometri. Non si segnalano al momento danni a persone o cose

