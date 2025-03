L’inviato di Striscia la Notizia, Michele Macrì, è stato insultato e schiaffeggiato a Cetraro durante un servizio andato in onda nella puntata del 4 marzo su Canale 5. L’inviato del tg satirico di Mediaset si è recato a Cetraro per intervistare alcuni abitanti del luogo dopo che lo storico boss Franco Muto, condannato a 20 anni di reclusione nel processo antimafia “Frontiera”, è tornato a casa per scontare i 10 anni che gli restano della pena agli arresti domiciliari. L’inviato è arrivato nel centro tirrenico per vedere se i cetraresi avessero preso le distanze dalla ‘ndrangheta e dal boss Muto.

Una scelta televisiva che non è andata a buon fine vista l’aggressione all’inviato di Striscia la Notizia. Se tra gli intervistati c’è stato chi si è pubblicamente dissociato dalla criminalità e dalla ‘ndrangheta nello specifico, altri invece hanno risposto con letture personali davvero “spiazzanti”.

C’è chi ne ha negato l’esistenza, dichiarando: «È fantasia che si inventano i politici e i Carabinieri», ma anche chi ha allontanato l’inviato di Striscia con le «cattive maniere». Macrì durante il servizio si è imbattuto con un uomo di Foggia in vacanza a Cetraro. L’uomo, dove aver dichiarato di non sapere cosa sia la ‘ndrangheta, ha cercato di allontanare Macrì in malo modo, arrivando a minacciarlo urlando: «O te ne vai o ti spacco la faccia». Dalla minaccia l’uomo sarebbe passato ai fatti, aggredendolo con schiaffi e spintoni.