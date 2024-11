«Sono onorato di poter festeggiare la ricorrenza della festa della Repubblica italiana qui a Vienna. Un saluto a tutte le autorità, agli esponenti del corpo diplomatico e all'ambasciatore italiano Stefano Beltrame, che mi ha riservato un'accoglienza straordinaria. Io governo la Regione più periferica, più a Sud, insieme alla Sicilia, dell'Italia. Sarei felice se si consolidasse un forte rapporto di amicizia tra la Calabria e l'Austria, che possa avvicinare ulteriormente l'Italia al vostro Paese».

Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, partecipando ad una cerimonia per celebrare la Festa della Repubblica organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Vienna nell'Istituto Italiano di cultura della capitale austriaca.

«Sono felice - ha aggiunto Occhiuto - di partecipare oggi alla festa del 2 giugno qui a Vienna e di festeggiare il compleanno dell'Italia che compie 77 anni: era infatti il 2 giugno del 1946 quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra la Repubblica e la Monarchia. Da lì in poi abbiamo consolidato negli anni valori e tradizioni. Questi valori devono essere difesi ogni giorno da noi italiani attraverso il lavoro e la partecipazione civile. Cerco di fare questo nella mia straordinaria Calabria e sono contento di avere avuto l'opportunità di presentarla qui a Vienna, ieri e anche oggi, in occasione della festa della Repubblica italiana. Grazie a chi me lo ha consentito. Viva l'Italia, viva la Calabria, amiche dell'Austria e viva l'Austria amica dell'Italia ed io spero anche della Calabria».

A margine della cerimonia, accompagnato dall'ambasciatore Beltrame, il presidente Occhiuto ha avuto un incontro con il ministro dell'Istruzione, della Scienza e della Ricerca della Repubblica austriaca, Martin Polaschek.