Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

«Questa mattina, presso il Palazzo del Quirinale, ho avuto l’onore di incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il Capo dello Stato ho avuto un cordiale e positivo colloquio in merito alle grandi opportunità che la Calabria, porta dell’Europa sul Mediterraneo, avrà nei prossimi anni. Ringrazio il Presidente per la disponibilità e per il sincero interesse mostrato nei confronti della nostra Regione». Così in una nota il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.