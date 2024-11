L’operazione eseguita dalla polizia municipale. Giro di vite contro gli ambulanti che non rispettano le regole

Controlli a tappeto sono stati eseguiti in varie zone della città di Cosenza per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico in tema di abusivismo commerciale. Le azioni simultanee della Polizia municipale, dirette dal comandante Gianpiero Scaramuzzo e messe in atto dagli agenti della Polizia annonaria e dal nucleo viabilità, hanno portato ad elevare oltre 20mila euro di sanzioni amministrative.



Gli ambulanti senza regolare permesso esponevano soprattutto generi alimentari stagionali quali funghi e castagne, naturalmente privi delle idonee certificazioni alla vendita.



Ulteriori controlli per la sicurezza dei cittadini, il rispetto delle norme e per il decoro urbano, proseguiranno in maniera intensificata su tutto il territorio anche nei prossimi giorni.