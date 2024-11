Ecco le previsioni del tempo per il fine settimana nella nostra regione zona per zona. Sabato assolato dal Pollino allo Stretto. Domani possibili piogge nelle aree interne e sui litorali tirrenici

Il weekend sarà caratterizzato ancora da clima caldo e tempo stabile su tutta la Regione nella giornata di sabato con temperature ancora elevate; domenica invece aria più fresca da Nord apporterà un generale lieve calo delle temperature con valori nelle medie del periodo e caldo più gradevole. Ma andiamo nel dettaglio:

Meteo sabato: Ci attendiamo una giornata pressoché stabile ovunque al mattino con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi specie sul comparto tirrenico dove avremo passaggi nuvolosi innocui. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne dove però non sono previste precipitazioni. Stabile in serata. Temperature in temporaneo aumento con valori che potranno raggiungere i 38-39°C nelle zone interne cosentine e crotonesi, mentre sulle coste saranno comprese tra i 30°C e i 36°C. Venti deboli dai quadranti occidentali sul comparto tirrenico mentre soffieranno con intensità moderata sul comparto jonico. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Meteo domenica: per la giornata di domenica 31 luglio avremo un generale calo delle temperature su tutta la Calabria a causa di aria un po' più fresca da Nord che farà tornare temporaneamente le temperature nelle medie del periodo. Il tempo sarà variabile lungo il comparto tirrenico dove tra la mattina e il pomeriggio non sono da escludere locali rovesci sulle coste tirreniche specie vibonesi e reggine; stabile altrove con cieli poco nuvolosi.

In serata/nottata possibili piogge a tratti moderate nelle zone interne del Pollino con sconfinamenti verso la Sila e ancora una volta lungo le coste tirreniche, dove avremo possibili piovaschi sparsi. Temperature come detto in calo ovunque con valori massimi che non dovrebbero superare i 30-31°C lungo le coste, ma con picchi ancora possibili di circa 33-34°C nelle zone interne cosentine e crotonesi. Venti generalmente deboli da Nord-nordovest e mari calmi o poco mossi.

Meteo zone marine sabato: Sui litorali marini invece la giornata di sabato sarà caratterizzata da sole e caldo in aumento lungo le coste joniche specie tra Roseto Capo Spulico e Isola Capo Rizzuto dove si potranno raggiungere i 37-38°C, mentre sulle coste catanzaresi soveratese e fino a Gioiosa jonica avremo valori compresi tra i 33°C e i 35°C. Discorso diverso sui litorali tirrenici dove le temperature non supereranno i 31°C in particolar modo sulle coste di Scilla, Tropea, Capo Vaticano, Pizzo e la splendida costa tra Diamante e Praia a mare. In compenso però un alto tasso di umidità caratterizzerà queste zone e il clima sarà afoso e cieli si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi.

Meteo zone marine domenica: Domenica variabile lungo tutti litorali marini tirrenici, dove fin dal mattino potremmo avere locali e deboli piovaschi sparsi specie tra Tropea e Scilla tra il mattino e il pomeriggio e lungo tutta costa tirrenica, da Praia a Mare fin sul reggino, in serata/nottata. Sole e qualche nuvola innocua invece lungo i litorali jonici ad eccezione dell'alto cosentino e in particolare tra Roseto Capo Spulico e Rossano dove in serata non sono da escludere brevi piovaschi. Temperature in generale lieve calo con valori compresi tra i 31 e i 33-34°C lungo i litorali jonici, mentre saranno compresi tra i 28°C e i 30°C lungo quelli tirrenici.