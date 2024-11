Puntata speciale de 'I Fatti in diretta' oggi alle 15.00 su LaC, canale 19 o in diretta streaming su www.lactv.it

Oggi ore 15.00 puntata speciale de 'I fatti in diretta'. "Inferno bianco sull'A3". Con le interviste esclusive di Cristina Iannuzzi agli automobilisti in ostaggio nella galleria Moio nei pressi di Cosenza. Per intervenire in diretta 0963/263010