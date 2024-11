Okkiuzzi quasi alle nove è un rotocalco televisivo di 15 minuti condotto da FRANCESCO OCCHIUZZI, con la regia di FABRIZIO AVOLIO. In onda tutti i giorni alle 20.45 su LaC, canale 19 del digitale terrestre

Okkiuzzi quasi alle nove va in onda tutti i giorni nel cosiddetto ACCESS-PRIME TIME, ovvero nella fascia di trascinamento a ridosso della prima serata. Infatti, va ON AIR dalle ore 20.45 alle ore 21. Una fascia molto particolare, una sorta di antipasto della prima serata vera e propria. Nella fattispecie Francesco Occhiuzzi racconterà quelli che sono stati i fasti delle grandi prime serate della storia della televisione italiana. Racconterà aneddoti e storie legate ai grandi varietà del piccolo schermo. Ad esempio nella prima settimana è prevista la storia del Festival della canzone italiana di Sanremo che ebbe inizio il 29 gennaio del 1951 con il pubblico che alternava il pasto e il brindisi all'ascolto delle canzoni nei saloni delle feste del teatro del Casinò municipale di Sanremo e il festival si ascoltava solo alla radio perché in Italia ancora non c’era la televisione. Queste e tante altre cose ancora in un viaggio attraverso le Teche delle televisione e soprattutto, attraverso la memoria storica del conduttore che ci condurrà indietro di 30 /40/ 50 /60 anni, quando la televisione era considerato il focolaio domestico e uno strumento che cambiava le abitudini degli italiani.



Segui la puntata questa sera alle 20.45 su LaC, canale 19 del digitale terrestre e su www.lactv.it