Il governatore Mario Oliverio è in visita nella città di Cosenza per effettuare un sopralluogo nel centro storico

Cosenza - "Il centro storico di Cosenza è la risorsa e l'identità di questa città e dobbiamo tutelarlo, facendolo diventare luogo di attrazione turistica ed economica. Il nostro obiettivo è consumo zero del territorio, cercando di recuperare ciò che abbiamo". Queste le parole del presidente della Regione Mario Oliverio a margine del sopralluogo nel centro storico di Cosenza, dopo i crolli degli scorsi mesi. Il presidente Oliverio ha annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico dopo la pausa estiva, "per coordinare un progetto unico e complessivo che comprenda l'utilizzo delle risorse della città, i fondi europei e tutti gli strumenti utili per il recupero del centro storico, come i contratti di quartiere".