Stop allo sgombero degli stabili occupati dai senzatetto del comitato Prendocasa di Cosenza. Il presidente della Regione Mario Oliverio, dopo una interlocuzione con il prefetto Tomao, annuncia la presentazione di un disegno di legge, da discutere ed approvare in tempi brevi, per il recupero di edifici pubblici inutilizzati, affinché possano essere rimessi a posto e fruiti in collaborazione con aspiranti inquilini riuniti in cooperative «di autorecupero o autocostruzione».

Iter procedurale privilegiato

«Tale proposta di legge – si legge in una nota - non è calata dall’alto, ma nasce a valle di un processo di ascolto e mediazione delle istanze provenienti dai comitati rappresentanti le persone in condizione di emergenza abitativa. Appare opportuno sospendere eventuali determinazioni relative a imminenti sgomberi, in attesa di valutare se le soluzioni proposte consentano di ripristinare la legalità». La Regione paga la fallimentare gestione dell’Aterp, la famigerata Azienda Terrritoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, incapace anche di censire il suo stesso patrimonio, i cui alloggi sono oggetto di occupazioni abusive, o addirittura di illecite compravendite. La presa di posizione di Oliverio è decisiva per sospendere le procedure di sgombero preannunciate dalla Prefettura agli occupanti abusivi, in attesa di giungere ad una soluzione condivisa della problematica.