Il Governatore della Calabria ha incontrato a Roma, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti e ha chiesto 'di valutare insieme al Governo qualsiasi ipotesi di intervento che consenta di sollevare l’Ente'

Il Governatore della Calabria, ha incontrato a Roma il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Luca Lotti, a cui ha espresso forte preoccupazione per la vicenda che riguarda i 372 dipendenti della provincia di Vibo che non percepiscono lo stipendio da diversi mesi a causa del grave dissesto finanziario dell’Ente.



Oliverio ha informato il Sottosegretario che per circa due anni, sebbene con notevoli difficoltà e senza alcuna regolarità a causa della situazione di dissesto, la Provincia è riuscita a retribuire i lavoratori.



“Negli ultimi cinque mesi, però -ha proseguito il presidente della Giunta regionale- le casse e le risorse dell’Ente non consentono più l’erogazione degli stipendi e, soprattutto negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad una evidente esasperazione degli animi ed ad una degenerazione della protesta per la quale si cominciano a temere possibili disordini o incidenti che finora, per fortuna, sono stati scongiurati.Il Consiglio Regionale della Calabria nella seduta del 16 Giugno u.s. ha licenziato le “disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 Aprile 2014 n. 56″, attraverso le quali ovviamente solo una parte del personale attualmente in carico all’Ente transiterà nei ruoli regionali (da una proiezione circa 90 su 372) consentendo in prospettiva solo un parziale alleggerimento dello stato di difficoltà finanziaria. Come Regione non possiamo fare di più. A questo punto deve intervenire lo Stato”.



“Ti chiedo –ha detto Oliverio a Lotti- di valutare insieme al Governo qualsiasi ipotesi di intervento che consenta di sollevare l’Ente dalle suddette difficoltà finanziarie e ridare serenità ai lavoratori ed alle loro famiglie”.