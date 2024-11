Mario Oliverio esprime la sua vicinanza agli amministratori di Amantea, dopo le intimidazioni subite nei giorni scorsi.

Amantea - Oliverio, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del 23 novembre, dirama una nota per esprimere la sua solidarietà agli amministratori di Amantea, e promette di portare avanti la lotta contro il potere criminale in Calabria.

"I tre atti intimidatori subiti nei giorni scorsi dal sindaco di Amantea Monica Sabatini, dal suo vice Giovanni Battista Morelli, e dal consigliere comunale di maggioranza Franco Chilelli, a cui esprimo la mia totale vicinanza e solidarietà, ripropongono con forza la necessità di non abbassare mai la guardia e di agire con fermezza nella lotta senza quartiere che da anni in tanti abbiamo intrapreso in Calabria contro la criminalità organizzata". "Saluto positivamente l'iniziativa degli amministratori della città del Tirreno - si legge ancora nella nota- che hanno deciso di convocare per sabato prossimo una seduta straordinaria del consiglio comunale, alla presenza del prefetto Tomao e aperto alla partecipazione dei rappresentati delle forze politiche, istituzionali e sociali, del mondo della scuola, dell'imprese di tutti i cittadini onesti, che, con la loro presenza, vorranno riaffermare con forza il loro rifiuto ad ogni tipo di violenza e presenza criminale".



"Nell'idea di crescita e di sviluppo della nostra terra che vogliamo affermare una volta eletti alla guida della Regione Calabria, c'è una direttrice imprescindibile che riguarda la battaglia senza quartiere per la legalità e l'affermazione di regole a tutela dell'economia sana e a difesa dei diritti dei più deboli e della sicurezza dei cittadini".