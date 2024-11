Il presidente Mario Oliverio si è recato, questa mattina, sul cantiere del viadotto autostradale crollato il 2 marzo scorso, per fare il punto sulla situazione della viabilità dopo la chiusura dell’A3 all’altezza di Mormanno

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha iniziato, da questa mattina, un tour nell’area del Parco del Pollino soffermandosi sul cantiere del “Viadotto Italia” per presiedere ad un incontro con i vertici dell’Anas, il presidente del Parco del Pollino e i sindaci dell’area per fare il punto sulla situazione della viabilità che, oramai da sessanta giorni e all’indomani del tragico incidente che è costato la vita ad un giovane operaio che stava lavorando al cantiere dell’A3, vede la chiusura dell’autostrada all’altezza di Mormanno. I sindaci, durante l’incontro hanno evidenziato al presidente la situazione di grave crisi che stanno attraversando i comuni della zona e, hanno chiesto, che la più presto si trovino soluzioni per una viabilità alternativa al percorso autostradale. Preoccupati anche i sindacati dei distributori di carburante del tratto calabrese dell’ A3 che, a causa dell’interruzione, non stanno più lavorando.

Il presidente Oliverio è apparso preoccupato soprattutto in vista della bella stagione che sta per iniziare. “ non possiamo iniziare l’estate con questa strozzatura – ha dichiarato Mario Oliverio durante l’incontro al cantiere del Viadotto Italia – una soluzione sarà trovata nel più breve tempo possibile. Domani partirò per Expo e abbiamo preparato pacchetti vacanza per intercettare la domande turistica”.

“Dobbiamo lavorare con grande determinazione – ha continuato Oliverio - per trovare una soluzione prima dell’Estate”. In questo senso, ha spiegato il presidente” sarà costante il rapporto con il Governo centrale e l’Anas. I riflettori devono restare sempre accesi e noi manterremo alta l’attenzione sul problema che è di tutta la Calabria”.

Oliverio si è poi soffermato sull’indagine, aperta dalla Procura di Castrovillari riguardo al crollo che ha provocato la morte del giovane operaio. “Il mio ricordo va all’operaio deceduto sul lavoro – ha dichiarato Oliverio – ma dobbiamo ribadire l’esigenza di sboccare questa emergenza per Calabria e Sicilia. Ne abbiamo parlato anche con il ministro Delrio e il collega siciliano Crocetta”.

“L’obiettivo è riaprire in tempi rapidi la carreggiata esistente, tra qualche giorno avremo una certezza con i tempi. Intanto- ha concluso il governatore Oliverio – il Governo deve concentrare risorse per adeguare la viabilità alternativa e far fronte all’emergenza”.