Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 130mila euro. Le indagini dei carabinieri di Cosenza

Madre e figlio sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Cosenza Principale con l'ausilio delle unità cinofile "antidroga" dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, nell'ambito di una serie di controlli a tappeto nel centro storico cittadino contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso delle perquisizioni domiciliari svolte, hanno fatto irruzione in un appartamento dentro un palazzo del centro storico, in Piazza Riforma, dove abitano una madre separata con il figlio. Il fiuto impeccabile del cane antidroga di nome "Jettamor's", di tre anni, ha guidato subito i militari verso il soggiorno dove, sotto il tavolo della sala da pranzo, c'erano due buste in tela con all'interno 20 panetti di hashish avvolti con del nastro di imballaggio, per un peso complessivo di oltre 10 chilogrammi, sequestrate insieme con un bilancino di precisione. Il "fumo", contrassegnato con una stella a cinque punte, se immesso sul mercato per lo spaccio avrebbe fruttato migliaia di dosi per un guadagno di oltre 130 mila euro. Sono in corso attive indagini volte a stabilire la rete di spaccio. La donna 55enne e il figlio 21enne, entrambi incensurati, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio, e portati, rispettivamente, nelle carceri di Castrovillari e di Cosenza.