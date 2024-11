Le attività sono state eseguite dai carabinieri. Rinvenute anche armi. La droga avrebbe fruttato circa 70mila euro

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Gruppo di Locri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati e, in particolare, alla ricerca di armi e droga. Nello specifico, i Carabinieri di Africo Nuovo assieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori hanno arrestato Giuseppe Staiti, 46enne del posto, noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, infatti, veniva sorpreso nascondere sotto un fusto in metallo due involucri contenenti complessivamente più di 5 chili di marijuana. Sempre gli stessi militari, in un’altra occasione, hanno rinvenuto 6 chili di marijuana, nascosti sotto un peschereccio coperto sotto fitta vegetazione a ridosso del lungomare di Africo Nuovo.

Inoltre, all’interno di un casolare abbandonato di Ciminà i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario dello Jonio, assieme ai colleghi dei Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno rinvenuto un sacco di iuta con circa 2 chili e mezzo di marijuana, un fucile cal. 16 a cane mozze con matricola abrasa e 60 munizioni di altro calibro, tutte in buono stato di conservazione. Tutta la droga sequestrata, una volta immessa nelle piazze di spaccio reggine, avrebbe fruttato circa 70 mila euro. Infine i Carabinieri di Gioiosa Jonica hanno arrestato Claudio Zoratti, 61enne del posto, poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, dovendo scontare una condanna per truffa.