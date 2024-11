Arrestato perché aveva droga in un borsone. I carabinieri della Stazione di Pellaro, nel Reggino, hanno fermato Giuseppe Barillà, 42 anni e già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente.





In particolare, i militari dell’Arma, durante la perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato un borsone rosso e nero su un mobile in legno al cui interno vi erano sei buste termosigillate con marijuana per complessivi circa 2 chili. Lo stupefacente è stato mandato al Ris di Messina per le analisi tossicologiche. Barillà è nel carcere di Reggio Calabria-Arghillà.