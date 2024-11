Giornata di intenso lavoro, quella di ieri, per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria. In poche ore hanno dovuto affrontare oltre 50 interventi molti dei quali per incendi di sterpi e macchia mediterranea.

Le squadre di tutte le sedi hanno operato per tutta la provincia senza un attimo di tregua. In particolare nella notte a Capo Riaci nel comune di Motta San Giovanni un vasto incendio ha comportato l’intervento di quattro squadre Vigili del fuoco ed una di Calabria Verde. L’incendio sviluppatosi vicino a delle abitazioni ha comportato l’evacuazione, a scopo precauzionale, di quattro abitazioni. Il massiccio intervento delle squadre a terra ha evitato che il rogo coinvolgesse le abitazioni per poi confinarlo. All’alba, la sala operativa Vigili del Fuoco, ha inviato sul posto un dos (direttore operazioni di spegnimento) che con l’ausilio di un elicottero della flotta regionale e due canadair della flotta nazionale, oltre alle squadre di terra, è riuscito da prima a circoscrivere l’incendio per poi spegnerlo definitivamente permettendo alle persone evacuate di far rientro nelle proprie abitazioni.