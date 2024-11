Antonio Scarfone è stato colpito mortalmente da due colpi di pistola sparati da ignoti malviventi introdottisi all’interno dell’abitazione della madre dove la vittima si trovava in quel momento. Avviate le indagini

Domenica 14 agosto, alle ore 23.30 circa, a Rosarno, in via Papa Giovanni, presso l’abitazione della madre, è stato ucciso Antonio Scarfone, di anni 49, residente in un’abitazione attigua, già noto alle Forze dell’Ordine. Nello specifico, ignoti malviventi, introdottisi all’interno del domicilio, hanno esploso due colpi di pistola, colpendo l’uomo mortalmente alla testa e al fianco destro. La salma è stata sequestrata.



Sul posto i Carabinieri della locale Tenenza, della Compagnia di Gioia Tauro e del Reparto Operativo provinciale che conducono le indagini.