Lunedì macchiato di sangue ad Africo, nella Locride. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane è stato ucciso ed un’altra persona è rimasta ferita. La vittima è un giovane di 25 anni Salvatore Pangallo, ferito il padre ma non sarebbe in pericolo di vita. Il delitto è avvenuto in una traversa della strada provinciale 17.



Le informazioni sono ancora frammentarie, ma da quel che trapela pare che il fatto di sangue sia da ascrivere ad un ambito familiare. L'agguato infatti si sarebbe consumato al culmine di una lite in famiglia. Sul posto i carabinieri, da poco giunti anche la polizia e il magistrato. I carabinieri alla ricerca in particolare di due persone che sarebbero familiari della vittima.