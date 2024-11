Un consiglio comunale dedicato all’assurda morte del giovane Francesco Augieri quello che si è tenuto ieri a Diamante. Il giovane, appena 23enne è stato accoltellato in una piazzetta al culmine di una lite scoppiata per futili motivi ed è deceduto in seguito alle ferite riportate. Un lutto, ma anche un vero e proprio trauma per la comunità.

In una nota diffusa nelle scorse ore il sindaco, Gaetano Sollazzo, ha voluto annunciare l'indizione del lutto cittadino che prevede, nel giorno - non ancora stabilito - in cui si terranno i funerali, l'esposizione della bandiera a mezz'asta e la partecipazione di una delegazione comunale con il gonfalone segnato a lutto alla cerimonia funebre. L'Assemblea comunale ha inoltre aderito alla fiaccolata indetta dalle comunità parrocchiali di Diamante e Cirella che nella serata di Domenica 26 agosto a partire dalle 23.30 sfilerà silenziosamente per le vie della città in ricordo di Francesco.

Infine, il sindaco, ribadendo lo sconcerto ma anche la ferma condanna per quanto accaduto e augurandosi che i colpevoli siano assicurati al più presto alla giustizia, ha preannunciato che il comune di Diamante si costituirà parte civile per il grave danno di immagine che tale episodio ha inferto alla città nota per la sua accoglienza e per aver sempre garantito serenità e sicurezza per i tanti ospiti che nel corso degli anni l'hanno scelta come loro meta turistica.