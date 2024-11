Poco dopo l'omicidio di Gregorio Mezzatesta, avvenuto a Catanzaro lo scorso giugno, Federica Guerrise e Marco Gallo, arrestati ieri per il delitto Berlingieri, avevano ritirato il passaporto. Secondo gli investigatori erano pronti a scappare

Erano, secondo gli investigatori, pronti a scappare. La dinamica in cui sarebbero inseriti i due omicidi è inusuale. Lo ha ripetuto più volte il procuratore Curcio durante la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli dell'evento indagini che hanno portato all'arresto della presunta coppia killer. Dai controlli delle utenze telefoniche non risulterebbe alcun contatto con la criminalità organizzata. Se i delitti sono stati commissionati, allora a richiederli sarebbero stati personaggi estranei alla 'ndrangheta. Circostanza questa che infittirebbe ancora di più la trama di questo giallo.

Inoltre, gli inquirenti stanno vagliando altri delitti avvenuti sul territorio e fino ad ora irrisolti che presentano una mano simile a quella dei delitti Mezzatesta e Berlingieri. Quello che è stato scoperchiato, insomma, potrebbe essere un vaso di Pandora che potrebbe portare a risoluzione molti omicidi come, ad esempio, quello del penalista Francesco Pagliuso.

Tiziana Bagnato