Nel corso della nottata i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia hanno arrestato su mandato europeo Piotr Lukasz Gajewski, 38enne polacco pregiudicato.

In particolare, i militari, nel corso del normale servizio perlustrativo, verso le ore 4.00, notavano il giovane mentre in compagnia della sorella e del cognato, entrambi residenti in città, percorreva a piedi questo Viale Affaccio di ritorno da una serata di festa e diretto verso casa della congiunta.



Insospettiti procedevano al controllo dei tre accertando che sul conto del Piotr pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità polacche per omicidio e traffico internazionale di stupefacenti commessi dallo stesso in patria nel 1999 e per i quali dovrà scontare ancora 1 anno e 9 mesi. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Vibo Valentia.