Potrebbe essere un debito non pagato il movente dell'omicidio di Francesco Fiorillo, il 45enne vibonese freddato da sette colpi di pistola in un agguato in perfetto stile mafioso

E' giallo sull'omicidio dell'ex barista vibonese che, nella giornata di ieri, è stato ucciso da sette colpi di pistola, proprio davanti il cancello di una sua proprietà, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo. Francesco Fiorillo, questo il nome della vittima, aveva qualche precedente penale per droga ma sembra estraneo agli ambienti della criminalità organizzata e, per gli inquirenti, il suo omicidio, una vera e propria esecuzione in stile mafioso, è di difficile interpretazione. Secondo alcune indiscrezioni pare che gli uomini della polizia stiano seguendo una pista che porta a presunti debiti contratti dalla vittima che non è riuscita più a venirne fuori.

Ancora in alto mare, quindi, le indagini sull'omicidio di Fiorillo, freddato da sette colpi di pistola, proprio davanti al cancello della sua proprietà, quella proprietà che gli consentiva di tirare avanti producendo frutta e verdura che poi rivendeva. Ed ancora incerto è il numero dei killer. Di calibro diverso sono i colpi rinvenuti accanto al corpo ( 7,65 e 9). Incerta anche l'ora del delitto. A dare l'allarme è stato il nipote della vittima che, non avendo notizie dello zio dalla sera prima, si è recato, intorno le 13.00 di ieri, in contrada “Sumari” dove ha rinvenuto il cadavere. Solo l'autopsia, che sarà effettuata domani dal medico legale Katiuscia Bisogni, potrà sciogliere i dubbi. Già dal pomeriggio di ieri, intanto, gli inquirenti stanno interrogando parenti ed amici della vittima per cercare qualche indizio, sulla vita privata di Fiorillo, utile alle indagini. Da una prima ricostruzione la vittima era appena spesa dalla sua autovettura, una Fiat Uno, quando il suo assassino (o i suoi assassini) lo ha colto di sorpresa uscendo fuori dalle sterpaglie. Fiorillo ha provato a rifugiarsi nella sua auto ma è stato colpito in testa ed al petto da sette colpi di pistola. L'uomo è morto subito dopo aver tentato di fuggire. Il cadavere è stato, infatti, ritrovato accanto al parabrezza posteriore dell'auto.

