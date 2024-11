Secondo gli inquirenti, a volere la morte di Ernesto Ienco sarebbe stata la moglie dell'uomo, che avrebbe coinvolto nel progetto Agostino Michelotta, un suo giovane amico.

Svolta nelle indagini sull'omicidio Ienco, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Secondo gli investigatori, sarebbe la moglie la mandante dell'omicidio, eseguito materialmente da Agostino Michelotta, 21enne del luogo, indicato come esecutore materiale. In famiglia da tempo ci sarebbe stato un clima di tensione, risolto così dalla moglie, che avrebbe coinvolto il giovane amico nel progetto assassino, realizzato quando il marito torna a casa, intorno all'una di notte. Le figlie, secondo i familiari l'unico motivo per cui la relazione non era già finita, in quel momento erano dai nonni. In casa, ad aspettare Ienco, c'erano invece, oltre alla moglie, anche il giovane presunto assassino.