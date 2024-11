Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Sabrina Marziano e il suo giovane amante Agostino Micelotta, accusati dell'omicidio di Ernesto Ienco

I due ieri, secondo quanto riporta Il Quotidiano del Sud, avevano deciso di avvalersi della facoltà di non rispindere al primo interrogatorio di garanzia. Ora arriva la convalida degli arresti per Sabrina Marziano e Agostino Micelotta, accusati di concorso in omicidio. I due, secondo gli inquirenti, avrebbero ucciso la notte del 25 ottobre il marito di lei, Ernesto Ienco. Il movente, secondo l'accusa, andrebbe ricercato nella relazione clandestina tra i due, che avrebbero "tolto di mezzo" il marito per poter uscire allo scoperto.