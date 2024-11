Macrì era stato raggiunto da colpi di pistola la sera dell' 11 agosto 2014 nel cuore del centro cittadino. Morì dopo alcuni giorni in ospedale

Gli agenti della squadra mobile di Crotone hanno tratto in arresto una persona del luogo con l'accusa di omicidio. Quello, in particolare, di Francesco Macrì, avvenuto la sera dell'11 agosto 2014 nel pieno centro cittadino. Crotonese di 73 anni, Macrì erano vecchi precedenti per rapina, danneggiamenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.



L'uomo è preso da quattro di colpi di pistola calibro 22 esplosi da un killer con il volto travisato mentre era seduto ad un bar in compagnia di altre persone tra le quali il figlio. Benche 'ferito fece alcuni metri per tentare di sfuggire all'assassino ma si accascio' a terra poco dopo. Macrì rimasto gravemente ferito, morì tre giorni dopo in ospedale. (AGI)