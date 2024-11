A stabilirlo il giudice del Tribunale del Riesame. Il bracciante agricolo attualmente è l’unico indagato detenuto in carcere accusato dell’efferato delitto della commessa di Cirò

Resta in carcere Salvatore Fuscaldo. A stabilirlo il giudice del Tribunale del Riesame a cui si era appellato il legale dell’uomo, Francesco Amodeo. Confermato di fatto l’impianto accusatorio.



Il bracciante agricolo, che dal carcere di Crotone dove è detenuto continua a professarsi innocente, è attualmente accusato dell’omicidio di Antonella Lettieri, la commessa di Cirò Marina brutalmente uccisa la sera dell’8 marzo nella sua abitazione in via Cilea.

Tra i punti contestati dalla difesa l’inquinamento della scena del crimine. Per il legale dell’uomo almeno cinque sarebbero le persone ad essere entrate in casa della 42enne la mattina del 9 marzo. Ma dalle macchie di sangue nell’auto a quelle sugli scarponcini di Fuscaldo e sulla trapunta rinvenuta in un vigneto adiacente al terreno dove l’uomo lavorava, gli indizi a carico dell’uomo sono tanti e sono pesanti.



Bisognerà ora attendere le motivazioni del Tribunale del Riesame per comprendere il percorso logico-giuridico seguito dai giudici per confermare la custodia cautelare in carcere.