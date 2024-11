Secondo Rita Lettieri Caterina Avena sa cosa è successo quella tragica sera dell'otto marzo.

“Sta coprendo suo marito”. Rita Lettieri, sorella di Antonella, la giovane commessa di Cirò Marina ritrovata dissanguata all’interno del proprio appartamento di via Cilea a Cirò non ha dubbi. Caterina Avena, moglie di Salvatore Fuscaldo, l’unico arrestato per il delitto, sa cose che non vuole rivelare agli inquirenti e sta coprendo l’uomo.



Secondo Rita ad avvalorare la sua tesi sono anche le contraddizioni in cui la donna è caduta, in particolare quando le è stato chiesto del rapporto di amicizia con Antonella. Un rapporto intenso, forse anche troppo, che la donna avrebbe cercato di sminuire.



Per quanto riguarda poi il movente, per Rita l’ipotesi più verosimile è quella di un’infatuazione dell’uomo non corrisposta. “Credo che l’orco si sia innamorato di Antonella e che vistosi non corrisposto, abbia mutato questo sentimento in odio. Chi ha ucciso mia sorella in quel modo doveva odiarla”.



Intanto, ieri, ad un mese esatto da quando venne ritrovata senza vita, si è svolta a Cirò Marina nella chiesa di San Giuseppe una messa in suffragio della donna.

Tiziana Bagnato