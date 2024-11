La ragazza si è presentata al tribunale dei minori di Reggio Calabria e ha scelto di non rispondre al Gip. Il legale: ' Non è un mostro' legale

Non ha risposto alle domande del Gip la diciassettenne arrestata ieri a Melito Porto Salvo, nel reggino, perchè accusata dell'omicidio della madre. La ragazza, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti avrebbe ucciso la madre perchè, dopo l'ennesimo rimprovero a causa del cattivo andamento scolastico, le avrebbe vietato l'uso del pc e del telefonino. La ragazza si è presentata, oggi, al Tribunale dei minori di Reggio Calabria, accompagnata dal suo legale, l'avvocato Domenica Tripodi, la quale ha dichiarato che sulla stampa "è stata data un’immagine della giovane che non è quella reale". "Non è il mostro che si dipinge".