Un operaio 24enne, Domenico Oppedisano, è stato ucciso a colpi di fucile in località Prateria e San Pietro di Caridà, nel reggino. L'omicidio è stato compiuto in una zona di campagna. Oppedisano è stato soccorso ma è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Polistena.

L’omicidio del giovane è avvenuto, secondo le prime ricostruzioni, mentre l’uomo si trovava in auto per raggiungere il posto di lavoro. Sul posto l’operaio non è mai arrivato perché la sua auto. L'uomo, infatti, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni, sparati da una o più persone appostate al lato della strada interpoderale che la vittima stava percorrendo a bordo della sua Fiat Panda. Oppedisano si stava recando al lavoro quando è stato fatto oggetto degli spari ed è stato raggiunto dai pallettoni al collo ed al torace. La sua auto ha poi sbandato finendo in una scarpata.

Dai primi accertamenti, secondo quanto si è appreso, oltre a risultare incensurato, la vittima non risulterebbe avere avuto parentele o frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata. Sul posto stanno operando i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica e individuare il movente dell'omicidio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: le prime indiscrezioni raccolte fanno pensare a un possibile regolamento di conti.