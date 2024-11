La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il processo per Pino Scalise, 61 anni, di Serrastretta; Luciano Scalise, 41 anni, di Catanzaro; Angelo Rotella, 36 anni di Soveria Mannelli e Marco Gallo, 34 anni di Lamezia Terme. Tutti sono coinvolti nell’inchiesta Reventinum scattata lo scorso gennaio e condotta dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Catanzaro e coordinata dal procuratore Gratteri e dal sostituto procuratore Elio Romano.



L’indagine che ha il suo fulcro negli approfondimenti investigativi inerenti gli omicidi dell’avvocato Francesco Pagliuso e del dipendente delle Ferrovie Gregorio Mezzatesta, consentì di delineare con chiarezza gli assetti storici ed attuali, nonché gli interessi criminali di due distinte e contrapposte cosche, quella degli Scalise e quella dei “Mezzatesta”, derivanti dalla scissione del gruppo storico della Montagna, nell’area del Reventino.



In particolare gli Scalise sono accusati di essere i mandanti dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, assassinato la notte del 9 agosto 2016, mentre a premere il grilletto sarebbe stato Marco Gallo.



Associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona, omicidio, estorsione, danneggiamento, violenza privata sono le accuse in base alle quali la Dda ha chiesto il rinvio a giudizio.



L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 8 gennaio. In quella data sarà discussa davanti al Gup la richiesta della Procura.