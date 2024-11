Il Gip del Tribunale dei minori di Catanzaro ha convalidato il fermo e applicato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Udienza di convalida stamane per il quindicenne che ha confessato l'omicidio. Il gip del Tribunale dei minori di Catanzaro ha convalidato il fermo e applicato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il giovane, difeso dagli avvocati Giuseppe Monteleone e Gianfranco Giunta. L'accusa è quella di omicidio volontario ai danni del 16enne Francesco Prestia Lamberti, ucciso la sera dello scorso lunedì. Anche la Procura per i minori di Catanzaro aveva chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. Le indagini degli inquirenti intanto proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'efferato delitto che ha lasciato una comunità, quella di Mileto, sgomenta e incredula.