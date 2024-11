Confermate anche le condanne per altri due imputati: Cosimo Salvatore Panaia e Marcello Zavaglia, ritenuti colpevoli del reato di associazione mafiosa

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza pronunciata sia in primo grado che in Appello: condannato all'ergastolo Tommaso Costa, boss della cosca di Siderno per l'omicidio di Pasquale Simari. Simari venne ucciso la sera del 26 luglio del 2005 a Gioiosa Jonica con nove colpi di calibro 6.35 in Piazza Vittorio Veneto. La vittima era ritenuta vicino alla cosca Ursino, originaria di Gioiosa. Costa lo avrebbe ucciso poiché egli avrebbe tentato in tutti i modi di mettersi in proprio negli affari.

Confermate anche le condanne per altri due imputati Cosimo Salvatore Panaia e Marcello Zavaglia, ritenuti colpevoli del reato di associazione mafiosa, rispettivamente 12 anni e 6 mesi di reclusione e gli 11 anni.