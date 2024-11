L’imprenditore è accusato di aver ucciso l’agricoltore a colpi di pistola per rancori legati ai confini di alcuni terreni

É accusato di aver sparato contro un agricoltore nell’agosto dello scorso anno. Per tali motivi il pm della Procura di Vibo Valentia, Claudia Colucci, ha chiesto oggi al gip (dinanzi al quale si sta svolgendo un processo con rito abbreviato) la condanna all’ergastolo per l’imprenditore Cosma Damiano Sibio, 50 anni, di San Calogero, accusato di aver ucciso a colpi di pistola l’agricoltore Domenico Antonio Valenti, 74 anni, che si trovava bordo della sua auto. Raggiunto al torace e in altre parti del corpo, il 74enne è morto sul colpo. Alla base del delitto, secondo l’accusa, i rancori legati ai confini di alcuni terreni in località San Pietro di San Calogero. La pubblica accusa ha contestato la doppia aggravante della futilità dei motivi nel fatto di sangue e la premeditazione.

La difesa, rappresentata invece dall’avvocato Giovanni Vecchio, ha insistito per il riconoscimento delle attenuanti generiche nel fatto di sangue insistendo nella provocazione da parte della vittima, i cui familiari si sono costituiti parte civile nel processo con l’avvocato Francesco Damiano Muzzopappa.