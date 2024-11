Il gup del Tribunale di Castrovillari ha disposto il non luogo a procedere per il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, indagato per reati in materia ambientale e per omissione di atti d'ufficio.

Al sindaco Papasso, in concorso con l'ex dirigente del settore manutenzione del Comune di Cassano, Salvatore Pennini, veniva contestata in particolare l'omessa depurazione dei reflui fognari provenienti dal quartiere Timpone Rosso e rione Campo Sportivo.